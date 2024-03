Arriva “AltrAPp”, la Calabria tra le regioni pilota

StrettoWeb

Da qualche settimana, psicologhe e psicologi calabresi hanno a disposizione un nuovo servizio per fare rete, promuovere la propria attività professionale e fruire di strumenti, materiali e news a supporto del proprio lavoro.

Si chiama AltrAPp ed è l’applicazione lanciata da AltraPsicologia, associazione di categoria attiva dal 2005 sul territorio nazionale con il suo impegno nelle istituzioni e nella società civile per l’informazione, la tutela e la promozione della psicologia in tutti i settori.

Attualmente AltraPsicologia conta alcune migliaia di associati, amministra diversi Ordini regionali e la cassa di previdenza ENPAP, oltre ad essere presente con i propri Consiglieri in molti altri Ordini regionali.

Nella nostra regione, AltraPsicologia è attiva dal 2018 con numerosi iscritti e attivisti e 7 Consiglieri in carica presso l’Ordine degli Psicologi della Calabria.

Ed è proprio dalla Calabria che il progetto odierno ha iniziato a muovere i primi passi. A giugno 2023 AltraPsicologia Calabria ha avviato una mappatura delle competenze e degli ambiti di lavoro. L’indagine ha coinvolto centinaia di psicologhe e psicologi del territorio e i primi risultati sono stati presentati nel corso del Meeting Nazionale dell’associazione tenutosi a Milano lo scorso ottobre.

A seguito del Meeting, tre Coordinatori Regionali di AltraPsicologia: Sonia Bertinat per il Piemonte, Tommaso Ciulli per la Toscana e Santo Cambareri per la Calabria hanno unito le forze per potenziare la mappatura e dare vita alla sua evoluzione: AltraAPp.

Oggi, utenti e professionisti delle tre regioni pilota possono usufruire di una vera e propria banca dati con schede personalizzabili, filtri di ricerca, informazioni e strumenti utili per svolgere al meglio la professione.

AltraAPp Calabria è consultabile e scaricabile da utenti e professionisti all’indirizzo appcalabria.altrapsicologia.it

I professionisti che desiderano apparire in elenco possono compilare l’apposito form di iscrizione presente all’interno dell’APP, inserendo l’ambito professionale di riferimento, le competenze specifiche, i luoghi di lavoro prevalenti e la tipologia di utenza.

Grazie ad AltraAPp psicologhe e psicologi calabresi potranno ricevere news sui principali adempimenti professionali, accedere a guide e tutorial (partecipazione a bandi; quesiti di natura deontologica, burocratica e fiscale; bonus psicoterapia; forme di assistenza ENPAP), reperire facilmente corsi ECM gratuiti.

Gli iscritti ad AltraAPp avranno a disposizione una mappa con geolocalizzazione del proprio studio e saranno visibili all’interno di un elenco attraverso cui visionare i singoli profili con le informazioni specialistiche di ogni professionista.

Utenti e professionisti interessati a fare rete potranno rintracciare facilmente psicologhe e psicologi del territorio, filtrando la ricerca per: città, tipologia di utenza, approccio psicoterapeutico, competenze specifiche, aree di intervento, ambiti professionali.

“Da anni AltraPsicologia rappresenta un punto di riferimento per iscritte e iscritti all’Ordine degli Psicologi della Calabria”, afferma Cambareri, “con il progetto AltraAPp desideriamo incrementare le potenzialità della rete professionale del territorio oltre a strutturare una mappatura dettagliata di competenze qualificate, valorizzando gli ambiti specialistici già presenti nella nostra regione e individuando i settori da sviluppare”.

