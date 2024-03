Akademia Messina ai playoff, Basile euforico. E annuncia i concerti di due noti cantanti | DETTAGLI

StrettoWeb

Euforia Basile. Il Sindaco di Messina si complimenta con l’Akademia Sant’Anna per l’accesso ai playoff dopo aver battuto ieri Cremona. “L’Akademia Sant’Anna Città di Messina vince contro Cremona ed entra ufficialmente nei playoff (con 3 giornate di anticipo) per la promozione in A1. Complimenti alle ragazze che ancora una volta portano in alto il nome della nostra Messina. Complimenti alla società che ha dato una nuova spinta alla sport in città con un palazzetto totalmente rinnovato che si è dimostrato pronto per le grandi occasioni sportive e non solo”, ha scritto sui social.

Per l’occasione, il primo cittadino peloritano ribadisce quanto già reso noto qualche giorno fa ufficialmente: i concerti di Rosa Chemical e Dargen D’Amico, che si esibiranno nel corso delle due partite casalinghe dei playoff. “Appuntamento per le ultime 2 partite in casa – scrive – in cui apriremo insieme alla società con gli spettacoli di (Rosa Chemical e Dargen D’Amico) nelle 2 partite casalinghe di playoff. Lo Sport è spettacolo”. Continua l’impegno di Messina nel riuscire a portare artisti noti in città, in questo caso coniugando la musica allo sport.

