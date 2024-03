Africo: presentato “Che non sia l’ultimo”, libro di poesie di Giuseppe Gervasi

StrettoWeb

Presentato ad Africo l’ultima fatica letteraria di Giuseppe Gervasi, dal titolo “Che non sia l’ultimo” evento organizzato dalla Pro Loco di Africo con il patrocinio del comune di Africo. L’evento si é svolto presso il centro polifunzionale della cittadina in una sala gremita di pubblico. Hanno moderato i lavori la Dott.ssa Donatella De Angelis e Carmine Verduci. Il nuovo libro di poesie di Gervasi, intitolato “Che non sia l’ultimo”, si apre come una porta verso un mondo di speranza e introspezione.

Attraverso versi delicati e potenti, l’autore invoca la speranza di un miglioramento. Le poesie di Gervasi sono una testimonianza del suo animo sensibile, capace di scrutare il mondo circostante con occhi attenti. L’autore ci invita a riflettere sul significato profondo delle nostre emozioni e sulla complessità dell’esistenza umana. Nel suo libro, Gervasi esplora le dualità della vita: la tenerezza e la dolcezza si alternano alla crudeltà e alla sofferenza.

Come un cercatore di serenità, il poeta si trova costantemente a lottare contro gli ostacoli imprevisti che la vita gli presenta, riflettendo la natura mutevole e spesso enigmatica dell’esistenza umana. Attraverso la bellezza intrinseca della poesia, Gervasi ci invita a esplorare le profondità delle nostre emozioni, a interrogarci sul significato della vita e a connetterci con l’essenza stessa della nostra umanità. Il suo libro rappresenta un viaggio emozionante attraverso il cuore e l’anima, offrendo al lettore l’opportunità di riflettere e di trovare conforto nelle parole di un poeta che comprende le sfumature più intime della vita. Durante l’incontro non sono mancati gli interventi da parte del Sindaco della città, del cantautore Stefano Priolo e della presidente della Pro Loco Giuseppa Modafferi che hanno ringraziato il pubblico presente, relatori e autore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.