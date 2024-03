Abruzzo: Todde, ‘segreto per vincere è essere interprete di una coalizione giusta’

StrettoWeb

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – Il segreto per vincere in Abruzzo? “La cosa più importante è essere interprete di una coalizione giusta, e Luciano D’Amico lo sta facendo benissimo con la coalizione allargata, e interpretare progetti in maniera credibile. D’Amico parla da abruzzese, da abruzzese credibile, alla sua gente, a chi lo sostiene e anche ai tanti che non vanno più a votare”. Così Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, ospite a L’Aria che Tira su La 7.

