Abruzzo: Roscani, ‘Fdi primo partito, c’è entusiasmo’**

Pescara, 11 mar. (Adnkronos) – “Si sta delineando un risultato netto a favore del presidente Marsilio e questo genera molto entusiasmo. Devo dire che c’è un risultato complessivo del centrodestra molto, molto buono. Abbiamo visto anche i risultati di Forza Italia e della Lega. Fratelli d’Italia è primo partito d’Abruzzo, oltre che primo partito della coalizione, cosa che ci rende molto, molto soddisfatti”. Così all’Adnkronos Fabio Roscani, deputato di Fdi e presidente di Gioventù nazionale, commentando i dati delle regionali in Abruzzo al comitato di Marco Marsilio.

“Abbiamo messo in campo delle liste molto forti, di persone che sono vera classe dirigente e che faranno molto bene accompagnando il presidente Marsilio per i prossimi 5 anni”, prosegue Roscani.

