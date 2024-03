Abruzzo: Meloni, ‘centrodestra ha vinto, non vedo preoccupazioni’

StrettoWeb

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Preoccupata per gli equilibri di coalizione dopo le elezioni in Abruzzo? “Lo capisco che si voglia trovare sempre qualcosa di preoccupante, ma mi sembra che ci sia un risultato che vede per la prima volta un presidente uscente riconfermato nella storia dell’Abruzzo, con i voti del centrodestra che aumentano. Non so cosa si voglia trovare di preoccupante in questo. Francamente sono molto soddisfatta del risultato dell’Abruzzo. Poi è ovvio che altri hanno interesse a dire altro, ma io davvero non vedo niente di preoccupante”. Lo ha detto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, a margine della sottoscrizione a Trento dell’accordo sul Fondo di coesione e sviluppo sociale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.