Abruzzo: Fratoianni, ‘dispiace che qualcuno ricominci a fare altalena sulle alleanze’**

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – “Si, abbiamo recuperato molti voti alla destra e Luciano D?amico è riuscito a restituire anima e cuore a una coalizione che sembrava non avere alcuna chance. Però è inutile negare che mastichiamo amaro, perché ci abbiamo creduto e non siamo riusciti a ribaltare fino in fondo la situazione. Ora, non abbiamo altra strada che continuare a lavorare e costruire proposte per migliorare la vita dei cittadini. Dispiace anche che sia già ripartito il tormentone sulle dimensioni del campo. Argomento cui sono affezionati i media, ma anche qualche segretario di partito, che continua a fare l?altalena sul tema delle alleanze, a seconda di vittorie e sconfitte”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e deputato dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“Evidentemente – continua Fratoianni – non è ancora chiaro, forse, che mentre discettiamo della dimensione del campo gli altri si portano via il pallone. Grazie a Luciano D?Amico, risorsa vera e straordinaria. Grazie agli abruzzesi di Alleanza Verdi Sinistra, la nostra forza ha ottenuto un risultato superiore a tutti i dati storici e riporta gli ecologisti e la sinistra nel consiglio regionale dell?Abruzzo dopo quasi 20 anni. Andiamo avanti, con coraggio”.

