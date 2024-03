Abruzzo: Foti (FdI), ‘su Sanità ottimo lavoro Marsilio’

StrettoWeb

Roma, 6 mar (Adnkronos) – “Sulla sanità in Abruzzo con la giunta Marsilio sono stati raggiunti numeri importanti: 6500 persone assunte negli ultimi quattro anni rispetto alla forza organica precedente; 338 milioni per gli ospedali di Lanciano, Vasto e Avezzano; impegnati 31 milioni di euro per nuove strutture sanitarie e 75 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa, che sono un problema in tutte le regioni, e che in Abruzzo sono state abbattute del 97%. Direi che quello dell?amico e governatore Marsilio è stato un ottimo lavoro?. Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d?Italia alla Camera, ospite della trasmissione ‘Prima di domani’.

