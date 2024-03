Abruzzo: Cattaneo, ‘grande e netta affermazione cdx e Fi, auguri Marsilio’

StrettoWeb

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ?Congratulazioni ed auguri di buon lavoro a Marco Marsilio! La riconferma a presidente della Regione è il chiaro segnale che l?Abruzzo e i cittadini abruzzesi hanno la volontà di proseguire sulla strada della competenza, del buongoverno e della politica del fare. È una grande affermazione che certifica la vittoria netta del centrodestra e vede la crescita costante di Forza Italia attestatasi al 13,4% dei consensi e risultata quindi decisiva per la vittoria finale”. Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro.

“Il risultato non è frutto del caso, ma diretta conseguenza del duro lavoro che facciamo ogni giorno con tutto il partito, con i nostri dipartimenti, che ho l’onore di guidare, in sinergia costante con il territorio. Congratulazioni al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, al coordinatore regionale, Nazario Pagano, e a tutta la squadra di Forza Italia. Siamo forza determinante a livello nazionale e locale?, conclude.

