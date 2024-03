Abruzzo: Caramanna (Fdi), ‘sua vittoria è storica, con lui cresciuti flussi turistici’

StrettoWeb

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ?La vittoria di Marsilio in Abruzzo è storica se si considera che per la prima volta un Presidente uscente di questa Regione viene riconfermato per il secondo mandato. Cresce anche la coalizione di centrodestra, a testimonianza della fiducia e della stima che i cittadini rivolgono in noi. A Marsilio i miei migliori auguri di buon lavoro, consapevole che continuerà a svolgere un ottimo lavoro per la sua terra e per i suoi abitanti che lo hanno premiato per quanto ha promesso e realizzato. L?Abruzzo in questi anni è infatti una Regione che è cresciuta molto, penso, per esempio, al comparto del turismo. Sono certo che Marsilio continuerà sulla strada intrapresa per rendere la sua Regione ancora più attrattiva per i flussi turistici nazionali e internazionali, facendo dell?Abruzzo un assoluto punto di riferimento per chi vuole scegliere le bellezze del Made in Italy?. Lo dichiara Gianluca Caramanna, capogruppo di Fratelli d?Italia in commissione Attività produttive, Commercio e Turismo alla Camera.

