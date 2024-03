A Reggio l’assemblea dei lavoratori dei Vigili del Fuoco della Calabria

StrettoWeb

Il prossimo 20 Marzo a partire dalle ore 09.30 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, si terrà l’Assemblea regionale della Confsal VV.F. Calabria.

Un appuntamento che si rinnova e che rafforza quel rapporto di fiducia reciproca con i Lavoratori Vigili del Fuoco della Calabria.

Il tema predominante sarà il Rilancio del Sindacato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla luce degli importanti appuntamenti che ci attendono a partire dall’apertura del tavolo per il rinnovo contrattuale, la nuova legge delega e altri importanti temi che riguardano i processi riformatori tanto attesi per i Vigili del Fuoco. Saranno presenti il Segretario Generale Vigili del Fuoco Franco Giancarlo, i Segretari Nazionali Valter Stranieri e Raniero Venezia, il Segretario Regionale Antonio Capozza e i Segretari Provinciali della Confsal Vigili del Fuoco di tutta la Regione. Sarà inoltre presente per la Segreteria Regionale Confederale, Antonio Lento Segretario Regionale e Antonino Iannò Segretario Regionale UNSA.

Sarà l’occasione inoltre, per fare chiarezza su tante altre tematiche di carattere generale che interessano il personale Vigili del Fuoco della Calabria, tra le quali quella sulle sedi disagiate, che ha creato diverse criticità e malcontento tra i lavoratori VVF Calabresi.

Questo momento di partecipazione e di confronto democratico sarà utile anche all’Organizzazione per far conoscere a tutti i Lavoratori il progetto di proposte della CONFSAL VV.F, che mira, come sempre, a migliorare le condizioni dei Lavoratori Vigili del Fuoco ed a rendere, nell’era della digitalizzazione, il Corpo Nazionale moderno ed al passo con i tempi, al fine di garantire una migliore risposta operativa per i cittadini.

