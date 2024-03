8 marzo: Conte distribuisce mimose, ‘uomini che non vi rispettano mandateli subito via’

StrettoWeb

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – Distribuisce mimose alle donne presenti e fa loro gli auguri per l’8 marzo, il presidente del M5S Giuseppe Conte a Celano, in Abruzzo, dove si trova per sostenere Luciano D’Amico, candidato della coalizione di centrosinistra alla presidenza della Regione. “Una testimonianza simbolica per ciascuna”, dice Conte consegnando i mazzetti di mimosa alle cittadine che lo circondano. “Come vivete questa giornata? Come se fosse una presa in giro? Non può essere solo un giorno…”, dice Conte parlando con le donne presenti e raccogliendo le loro testimonianze. E con una di loro, una giovane ragazza, si raccomanda: “quando incontri dei ragazzi che non ti rispettano, mandali subito via”.

