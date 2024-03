Fine 4° QT – La Viola perde 71-74

StrettoWeb

Due per Maksimovic (54-61). Due per Simonetti con contatto (56-61). Cessel trova l’arbitro libero in angolo, che riceve ma non tira… non vale. Capita. Gloria ne mette 2 (56-63). Simonetti su magata di Tyrtyshnik (58-63). Due per Tyrtyshnik in penetrazione (60-63). Sirakov da 3 in angolo (60-66). Simonetti ne mette altri due (62-66).

Due per Paglia (62-68). Tyrtyshnik in lunetta: 2/2 (64-68). Altra stoppata di Aguzzoli, altro fallo per gli arbitri, siamo a 3, molto dubbie. Aramburu in lunetta: 0/2! Il karma! Ancora Aramburu in lunetta: 2/2 questa volta (64-70). Tripla di Tyrtyshnik! (67-70).

Gloria dalla media (67-72). Tripla di Binelli (70-72). Fallo su Aguzzoli che avrà due liberi a disposizione: 1/2 (71-72). Palla buttata dalla Viola, fallo su Stefanini: 2/2 (71-74). Time out, Cigarini disegna una tripla: Tyrtyshnik se la prende, ma è ferro. Fallo su Maskimovic. Manca 1 secondo, time out. Altra tripla disegnata: Aguzzoli di spalle, complicatissima, fuori. Molfetta vince 71-74.

