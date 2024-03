Fine 4° QT – Molfetta batte la Viola 69-65

StrettoWeb

Ultimi 10 di gioco, partita tutta da vivere, si riparte dal 51-50. Bella giocata di Simonetti che sfrutta il fisico contro Mezzina per 2 punti con fallo: libero extra dentro. (51-53). Due su due per Tyrtyshnik dalla lunetta (51-55). Due in contropiede per Tyrtyshnik (51-57). Tripla di Paglia (54-57).

Problemi di falli per Molfetta, la Viola da qui in avanti andrà sempre in lunetta negli ultimi 6 minuti. Aguzzoli ne approfitta subito: 2/2 (54-59). Gloria in lunetta: 2/2 (56-59). Calisi dalla media, arresto e tiro (58-59). Due per di Tyrtyshnik, sembravano 3 (58-61). Aramburu accorcia (60-61). Paglia in penetrazione, 2 punti (62-61). Due liberi Tirtyshnik, esce per falli Stefanini: 1/2 (62-62).

Aramburu, due punti preziosissimi per lo spagnolo (64-62). Tyrtyshnik scarica in angolo, Aguzzoli connette da 3 (64-65). Sirakov risponde da 3 (67-65). Mancano 15 secondi, perde palla Molfetta e c’è time out Viola. Corta la tripla di Tyrtyshnik, primo ferro. Fallo obbligatorio per la Viola con 3 secondi al termine, Formica in lunetta: 2/2 (69-65). Time out Cigarini, disegnerà l’ultima azione della partita: tripla obbligatoria, poi eventuale fallo se resta tempo e preghierina per l’overtime. Simonetti sbaglia da 3. Finisce 69-65 per Molfetta.

