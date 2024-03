StrettoWeb

Si torna sul parquet. Due per Simonetti (48-29). Tripla di Jelic (48-32). Realizza Aguzzoli (50-32). Gioco da 3 punti di Tyrtyshnik (53-34). Ruggiero in lunetta: 2/2 (53-35). Due con fallo per Taddeo: gioco da 3 punti completato dalla lunetta (53-38). Due per Tyrtyshnik (56-38). Ancora Ruggiero (56-40). Tripla di Taddeo (56-43). Due per Jelic (56-45).

Bonanni fa 1/2 dalla linea della carità (56-46). Ci mette il fisico Cessel, due punti nel pitturato (58-46). Simonetti in lunetta, ancora 0/2 per Ilario. Due punti con fallo per Taddeo: il terzo dalla lunetta (58-49). Simonetti in lunetta: ancora 0/2. Bonanni fa 1/2 dalla lunetta (58-50). Maksimovic in lunetta: 1/2, sta litigando con i liberi la Viola (59-50). Due liberi per Globis (49-52). Cessel lotta e ne mette 2, sempre efficace il lungo dei reggini (61-52). Ancora Cessel, l’arma in più nelle difficoltà (63-52). Realizza Bonanni (63-54).

