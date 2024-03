Fine 3° QT – Viola sotto 51-50

StrettoWeb

Si ritorna in campo e subito arriva la bomba di Binelli (40-37). Ancora Binelli, altro giro altra bomba: 40-40, è parità! Aramburu in penetrazione: lo spagnolo aveva provato a rompere il ferro del palazzetto, ma il ferro ha resistito e gli ha negato una schiacciatona. Maksimovic assorbe il contatto e mette 2 punti da sotto, vantaggio Viola, non succedeva da inizio primo quarto (40-42). Gloria pareggia i conti (42-42).

Rimbalzo offensivo, contatto e 2 punti per Cessel (42-44). Rimbalzo e tap-in per Simonetti (42-46). Due per Paglia in penetrazione (44-46). Aguzzoli trova una via laterale, dimenticato dalla difesa ne appoggia 2 (44-48). Sirakov pescato in angolo: tripla! (47-48). Mavric da sotto, 2 punti (47-50). Stefanini, doppio ferro e tabellone, 2 punti fortunati (49-50). Folle, folle tap-in di Aramburu sulla sirena, Molfetta chiude avanti 51-50.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.