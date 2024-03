Fine primo tempo: Viola sotto 32-40

StrettoWeb

Rimbalzo offensivo di Seck che trasforma due punti da sotto (20-22). Formica ne mette 2 (20-24). Ruba palla Sirakov che punisce in contropiede con una schiacciata (20-26). Due per Simonetti da sotto (22-26). Tripla di Aramburu, palla che danza sui ferri. Fortissimo e anche fortunato (22-29). Ancora Aramburu: stoppata a Simonetti.

Tripla di Stefanini, scappa Molfetta (22-32). Due da sotto per Gloria (22-34). Due da sotto per Aguzzoli, ancora un ottimo rimbalzo di Seck (24-34). Dalla media Binelli (26-34). Tyrtyshnik in lunetta: 1/2 (27-34). Due per Calisi (27-36). Aguzzoli risponde da 2 (29-36). Errori clamorosi di Maksimovic e Mavric da sotto, Sirakov punisce dall’altra parte (29-38). Si riscatta Maksimovic: tripla! (32-38). Errore, rimbalzo offensivo e due punti per Stefanini (32-40). Formica in lunetta: 0/2. Finisce qui il primo tempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.