Fine 2° QT – Viola avanti 49-48

Tripla di Laquintana (26-30). Due con fallo per Cessel: libero aggiuntivo dentro (29-30). Sul cubo dei cambi si rivede Tyrtyshnik, pericolo scongiurato, sta per rientrare! Tripla Di Giuliomaria, risponde Simonetti (31-33). Venga ne mette 2 (31-35), ma risponde subito Cessel (33-35). Tripla di Maksimovic, sorpasso Viola! (36-35).

Tripla di Laquintana (36-38). Simonetti si presenta in lunetta: 2/2 (38-38). Aguzzoli ne mette 2 da centro area (40-38). Fallo su tripla, specialità della casa, cucina chef Tyrtyshnik: 3/3 (43-38). Due con fallo per Tyrtyshnik, fenomenale: libero extra dentro (46-38). Aguzzoli in lunetta, 5 fallo per Monopoli: 1/2 (47-38). Maksimovic da solo, floater in equilibrio precario (49-38). Tripla di Bini (49-41). Tripla di Bini (49-44). Di Giuliomaria realizza (49-46). Ancora Bini da sotto (49-48). Finisce qui.

