Fine 2° QT – Viola avanti 46-29

Si torna in campo per il secondo quarto. Tyrtyshnik a rimbalzo offensivo, penetrazione e fallo: 1/2 dalla lunetta (24-10). Tripla di Iannicelli (24-13). Tripla di Maksimovic dopo il time out (27-13). Aguzzoli con contatto (29-13). Mavric in lunetta: 1/2 (30-13). Schiacciatona di Tyrtyshnik!!! Esplode il PalaCalafiore (32-13).

Taddeo in sottomano reverse, difficile ma efficace (32-15). Tyrtyshnik fa 2/2 dalla lunetta (34-15). Tripla dell’ucraino, Angri non c’è più! (37-15). Ruggiero taglia in area e ne mette 2 (37-17). Due per Mavric (39-17). Tripla di Izzo (39-20). Due con fallo per Simonetti che completa i gioco da 3 punti (42-20). Mavric, altri 2! (44-20).

Bonanni fa 1/2 dalla lunetta (44-21). Simonetti fa 0/2 dalla lunetta. Tripla di Iannicelli (44-24). Si fa perdonare Simonetti: rimbalzo offensivo e 2 punti (46-24). Ancora da 3 Iannicelli (46-27). Coach Cigarini autore di un bel gesto di sportività: richiama gli arbitri su una rimessa assegnata, ingiustamente, ai suoi. Applausi dal pubblico. Iannicelli fa 2/2 dalla lunetta (46-29). Finisce qui il primo tempo.

