Fine 2° QT – Viola sotto 40-34

Al via i secondi 10 di gioco. Tripla di Giorgini (24-13). Tripla in risposta di Maksimovic ben eseguita dalla rimessa (24-16). Bella giocata di Mirko Gloria che chiede e ottiene l’aiuto del tabellone per 2 punti (26-16). Tripla di Tyrtyshnik dalla rimessa, letale l’ucraino (26-19). Tripla in risposta di Giorgini (29-19).

Due su due per Mavric dalla lunetta (29-21). Tripla di Maksimovic, bel movimento della Viola, lasciato solo il serbo che spara a bersaglio (29-24). Tripla di Formica (32-24). Due liberi per Maksimovic: 1/2 (32-25). Formica in lunetta per fallo di Simonetti: 2/2 (34-25). Due liberi per Aramburu: 1/2 (35-25). Tripla di Mavric in punta (35-28). Risponde Paglia con la bomba (38-28).

Altra tripla, questa volta è Maksimovic a connettere da 3 (38-31). Stefanini fa 1/2 dalla lunetta (39-31). Aramburu in lunetta: 0/2, reggini graziati dallo spagnolo che fin qui sbaglia solo ai liberi. Tyrtyshnik fa 1/2 ai liberi (39-32). Gloria in lunetta: 1/2 (40-32). Tyrtyshnik per Cessel, buzzer beater per il lungo Viola con l’appoggio al tabellone (40-34). Si chiude qui il primo tempo.

