Fine 1° QT – Viola sotto 26-27

Si comincia! Primi due per Aguzzoli, pareggia Tommasini (2-2). Due su due per Tommasini in lunetta (2-4). Tripla di Aguzzoli, caldissima! (5-4). Due per Bini (5-6). Bel canestro di Merlo dalla media nonostante la difesa di Tyrtyshnik (5-8). Pescato dentro Mavric che difende la posizione sotto canestro e ne mette due (7-8).

Rimbalzo offensivo e tap-in per Binelli (9-8). Due con fallo per Merlo: libero extra dentro (9-11). Gran movimento di Simonetti: virata e 2 punti (11-11). Corra mette due liberi (11-13). Problemino per Tyrtyshnik: in panchina si tocca la coscia, parla con lo staff medico. Tripla di Bini, risponde da 3 anche Binelli (14-16).

Due per Corrai dalla media, risponde ancora Binelli da 3! (17-18). Tripla di Laquintana, dall’altra parte Mavric si in finale e ne mette 2 nel traffico (19-21). Ancora Mavric, con contatto! (21-21). Che partita signori! PalaCalafiore bollente. Ma Laquintana si esalta: tripla (21-24). Floater di Simonetti (23-24). Tripla di Corrai (23-27). Tripla di Binelli! (26-27). Finisce qui un primo quarto bellissimo.

