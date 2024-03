Fine 1° QT – Viola avanti 23-10

StrettoWeb

Inizia la gara, coach Cigarini conferma il quintetto di Molfetta: Maksimovic, Tyrtyshnik, Aguzzoli, Mavric e Cessel. Primi due Per Cessel che si fa rispettare da sotto (2-0). Taddeo e Izzo, la ribalta Angri (2-4). Tripla di Tyrtyshnik (5-4). Tyrtyshnik fa 1/2 dalla lunetta (6-4). Ancora Cessel da sotto (8-4). Mavric con contatto, 2 punti pesanti, break Viola! (10-4). Tripla in transizione di Maksimovic, chiama time out Angri in totale balia dei reggini! (13-4).

Due di Granata lasciato solo (13-6). Mavric ne infila 2 (15-6). Tyrtyshnik in penetrazione, non lo fermi mai (17-7). Tyrtyshnik pesca Konteh tutto solo, 2 punti (19-6). Altri due di Konteh con contatto (21-6). Ruggiero accorcia (21-8). Konteh, indiavolato oggi, pescato ancora tutto solo, 2 rapidi (23-8). Taddeo realizza (23-10). Si chiude qui il primo quarto.

