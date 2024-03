Fine 1° QT – Viola sotto 21-13

StrettoWeb

Inizia la prima partita dei Play-In Gold della Myenergy Viola. Coach Cigarini schiera i reggini con 4/5 dello starting 5 titolare, c’è Cessell da 5 con Mavric al posto di Binelli: Maksimovic, Tyrtyshnik, Aguzzoli, Mavric e Cessel.

Stoppata irregolare di Paglia, due liberi per Aguzzoli: 1/2 (0-1). Risponde Aramburu (2-1). Long two di Cessel (2-3). Aramburu a rimbalzo dopo una tripla sbagliata da Molfetta, il lungo dei padroni di casa in sottomano reverse: 2 punti e timeout Viola (4-3). Ancora un rimbalzo offensivo per Aramburu che ne mette 2 con fallo: out il libero (6-3). Coach Cigarini cambia Binelli per Cessel.

Tripla di Tyrtyshnik (6-6). Tripla di Formica (9-6). Due per Sirakov (11-6). Paglia realizza (13-6). Ancora Sirakov (15-6). Break di Molfetta, 9 punti in fila, provano a scappare i padroni di casa. Calisi in lunetta: 1/2 (16-6). Euro-step di Tyrtyshnik con la mancina, c’è anche la Viola (16-8). Tripla di capitan Binelli (16-11). Schiacciatona di Aramburu dopo una conclusione sbagliata di Molfetta, tap-in spettacolare dello spagnolo (18-11).

Tripla di Calisi (21-11). Bella giocata della Viola, assist di Mavric per Aguzzoli (21-13). Si chiudono qui i primi 10 di gioco.

