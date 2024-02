Wikileaks: oggi evento M5S a Pe con inaugurazione mostra su Assange

StrettoWeb

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Oggi, alle 18.30, presso l?area canale dell?edificio Winston Churchill del Parlamento europeo di Strasburgo, verrà inaugurata la mostra ?The Assange Case: Awards Rewards? promossa dall?europarlamentare del Movimento 5 Stelle Sabrina Pignedoli. Saranno presenti fra gli altri Stella Assange, moglie di Julian, e Dominque Pradalié, presidente della Federazione internazionale dei giornalisti. Verranno esposti alcuni premi, come quello dell’Ifj, la cittadinanza onoraria del Comune di Napoli e opere d’arte che ritraggono Julian con la sua famiglia.

Il 20 e 21 febbraio è previsto a Londra l?appello finale alla Royal Courts of Justice contro la sua estradizione negli Stati Uniti dove rischia una condanna fino a 175 anni di carcere. Alle 18:30, prima dell?evento, Stella Assange, Dominque Pradalié e Sabrina Pignedoli saranno a disposizione dei giornalisti in un punto stampa.

