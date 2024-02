Volley, Akademia Messina cerca continuità a Mondovì

StrettoWeb

Ultima giornata del girone di andata di Pool Promozione per Akademia Città Di Messina che, domenica 25 Febbraio alle ore 16, scenderà sul taraflex del “PalaManera”; di fronte l’Lpm Bam Mondovì. Obiettivo: difendere l’attuale terza posizione in classifica, riacquisita dopo il 3-1 sulla Cbf Balducci Hr Macerata del mercoledì di San Valentino, e che, se conservata sino al termine della seconda fase stagionale, consentirebbe di qualificarsi per i successivi Play-Off.

Dopo il turno di stop del weekend scorso in coincidenza con l’assegnazione delle Coppe Italia di A1 e A2, le ragazze di coach Bonafede hanno ripreso gli allenamenti, ad inizio della settimana in corso, per preparare al meglio una trasferta considerata tra le più insidiose dell’intera Pool Promozione. La formazione piemontese, nonostante l’attuale ultima posizione in graduatoria, dopo l’ottimo piazzamento (5° posto) al termine della Regular Season (31 punti frutto di 10 vittorie, 8 sconfitte, 39 set vinti e 35 persi) e conseguenti salvezza e qualificazione per la Pool Promozione, si è ritagliata il ruolo di classica mina vagante della seconda fase stagionale in cui, pur distante undici punti dalla zona Play-Off, è riuscita sin qui a strappare un set sul terreno di Busto Arsizio, battere in casa al tie-break Talmassons e, nel precedente turno, bloccare sulla parità la capolista Perugia, prima di cedere i restanti parziali.

Già nella conferenza stampa post-match con Macerata, coach Bonafede aveva avvertito sul grado di difficoltà elevato del confronto, peraltro da disputare su un terreno di suo complicato. Servirà attenzione massima sin dall’inizio, in modo da evitare di trovarsi ad inseguire o, come successo già a San Giovanni, di andare incontro a giornate da archiviare. In realtà, l’ottima prova contro Macerata ha restituito una squadra in salute, dimostrando come il passo falso in Romagna, sia stato recuperato in fretta e capitalizzato in vista di un finale di stagione ad alta intensità.

L’analisi sull’Lpm Bam Mondovì

Promosso in seconda serie nazionale al termine della stagione 2015/2016, il club piemontese ha raggiunto la finale di Coppa Italia di categoria tre volte, dovendosi poi arrendere alle compagini avversarie: nel 2017/2018, nel 2018/2019 e nel 2020/2021. In quest’ultima, ad avere la meglio fu la HR Macerata dell’attuale capitano di Messina, Melissa Martinelli, eletta nell’occasione anche MVP del match.

Nella passata annata, dopo aver chiuso al 5° posto la Regular Season, il “Puma” ha concluso la Pool Promozione in 7a posizione. Del roster, confermate le centrali Valeria Pizzolato e Chiara Riparbelli, la schiacciatrice e capitano Laura Grigolo e l’opposto Clara Decortes. In serie B prelevate le schiacciatrici Alessia Marengo e Salimatou Coulibaly, mentre dalla A2 sono arrivate la palleggiatrice Veronica Allasia e il libero Agata Tellone (entrambe da Martignacco), la centrale Alice Farina (da Vicenza) e la palleggiatrice Miriana Manig (dalla Pallavolo Perugia). In serie A1, preso il libero Bianca Lapini (da Il Bisonte Firenze); infine, dal massimo campionato finlandese la schiacciatrice statunitense Kristin Lux. Tecnico delle “pumine” Claudio Basso, prima secondo allenatore del club e, dal mese di Dicembre scorso, subentrato al posto dell’esonerato Marco Gazzotti.

Migliore realizzatrice stagionale e al primo posto in classifica Top Spiker, l’opposto bergamasco Clara Decortes con 441 punti (403 in attacco, 17 muri e 21 ace). Con 225 punti (184 in attacco, 18 muri e 23 ace) la schiacciatrice Kristin Lux; a seguire, la schiacciatrice e capitano Laura Grigolo con 215 punti (184 in attacco, 24 muri e 7 ace) e le centrali Chiara Riparbelli e Alice Farina, rispettivamente con 203 (142 in attacco, 47 muri e 14 ace) e 202 (130 in attacco, 57 a muro, 15 ace). Quest’ultima occupa, inoltre, la 10a posizione in classifica Top Blockers, mentre in classifica Top Acers, piazzate al 12° posto la Lux e al 19° la Decortes. Nella Top Receivers, figura il libero Agata Tellone in 8a posizione. Nessun precedente tra le due formazioni, come nessuna ex dell’incontro.

Le parole della centrale Greta Catania

La più giovane del gruppo, la centrale Greta Catania è alla sua seconda stagione in maglia Akademia: “Siamo molto cariche per quanto ci aspetta. Ci siamo meritate questo percorso e grate per essere arrivate sin qui. Proseguiremo come sempre fatto, cercando di dare il massimo in ogni gara; una per volta proveremo a superarle tutte”. L’atleta catanese si sta ritagliando gli spazi giusti in un ruolo dove c’è tanta competizione. Si sta apprezzando un’atleta capace di dare un contributo consistente alla squadra, anche grazie ad una maggiore convinzione personale rispetto al passato: “Credo di essere cresciuta soprattutto sull’ultimo aspetto. Sto acquisendo molta più fiducia grazie agli spazi che mi sto ritagliando e all’appoggio del coach e squadra. Contenta di dare il mio contributo e cercherò di fare così fino alla fine”.

Domenica di scena al “PalaManera” di Mondovì, un altro palazzetto complicato e caldo come il “PalaMarignano” di San Giovanni, contro una formazione che a dispetto dell’ultima posizione in classifica ha fatto bene contro Perugia e Busto, strappando un set, e riuscendo a battere Talmassons al tie-break: “Mondovì è una squadra che si sta affermando, soprattutto in queste ultime partite. Andiamo lì consapevoli del lavoro che stiamo facendo in palestra, cercando di fare quanto fatto finora: giocarcela fino alla fine senza timore. Abbiamo imparato dalla partita contro San Giovanni; a quest’incontro ci arriviamo più pronte”.

Il programma delle altre partite

Nel weekend di chiusura del girone di andata della Pool Promozione, spicca il confronto al vertice tra Macerata e Busto Arsizio. Per le marchigiane, la grande occasione di rilanciare immediatamente le proprie quotazioni, provando a fermare una delle due autentiche battistrada del campionato, le cocche di coach Amadio. Quest’ultime, con un successo, vedrebberro considerevolmente aumentate le proprie possibilità di confermarsi definitivamente nella migliore posizione utile in vista dei Play-Off.

Altro confronto ad alta carica agonistica e con punti pesanti in palio, quello del “PalaMarignano” tra San Giovanni, in corsa per agguantare la 5a poltrona della graduatoria, e la capolista, nonchè fresca vincitrice di Coppa Italia, Perugia. Messina cerca strada a Mondovì contro una delle più in forma del momento, mentre Montecchio e Talmassons il riscatto necessario per dare un significato nuovo alla propria stagione. Tanta attesa anche dal confronto tra Cremona e Como, derby tutto lombardo in cui ci si gioca tanto in ottica finale.

Questi gli altri incontri del quinto turno di andata della Pool Promozione: Macerata-Busto Arsizio, San Giovanni in M.no-Perugia, Cremona-Como, Montecchio-Talmassons

La classifica: Perugia 61, Busto Arsizio 55, Messina 49, Macerata 46, Cremona 44, San Giovanni in M.no e Talmassons 41, Como 40, Montecchio 35, Mondovì 33

L’incontro di domenica 25 Febbraio, diretto dai sig. Denise Galletti e Antonio Testa, sarà visibile gratuitamente su RTP (canali 17, 517 e 646) e sulla piattaforma web volleyballworld.tv (necessaria la registrazione) al seguente link: tv.volleyballworld.com/live/258925.

