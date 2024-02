Vigor Lamezia, Marco Rettura nuovo Vice Presidente

StrettoWeb

Marco Rettura, già dirigente e consigliere con delega agli Organi federali del sodalizio biancoverde, è stato nominato Vicepresidente della Vigor Lamezia Calcio. A comunicarlo è lo stesso Presidente della società, Salvatore Rettura. “Marco sin dall’inizio – ha dichiarato il Presidente – è stato subito disponibile ad abbracciare il progetto della Vigor Lamezia, impegnandosi nel corso della stagione a fornire un importante supporto sia a livello organizzativo che economico. Ringrazio il Vicepresidente e gli auguro un sincero e affettuoso in bocca al lupo per il prosieguo della stagione in corso e per il futuro. Sono certo che saprà fare bene anche con questo nuovo incarico”.

Il Vicepresidente Marco Rettura avrà la delega agli organi federali e la responsabilità di gestione dello stadio “D’Ippolito”. Le altre cariche degli altri componenti societari attuali rimango invariate.

