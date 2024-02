Usa:a gennaio prezzi al consumo +0,3%, inflazione core allo 0,4%**

StrettoWeb

Roma, 13 feb. -(Adnkronos) – A gennaio negli Stati Uniti l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,3% rispetto al mese precedente, in accelerazione rispetto al +0,2% di dicembre. I dati del Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti mostrano un aumento annuo del 3,1% (dato non destagionalizzato): le attese degli analisti erano di un incremento mensile dello 0,2%.

A spingere in alto l’indice è il costo degli alloggi aumentato dello 0,6% con un contributo pari a oltre due terzi all’aumento mensile di tutte le voci. I prezzi alimentari sono aumentati dello 0,4% a gennaio, al contrario quelli energetici sono scesi dello 0,9%, in gran parte a causa del calo dei carburanti.

L’inflazione ‘core, che esclude cibo ed energia, è aumentata dello 0,4%, pari a un incremento annuo del 3,9% (stesso dato di dicembre).

