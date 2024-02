Ue: telefonata Meloni-Sunak, congratulazioni per ruolo svolto a Consiglio europeo

StrettoWeb

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak. Al centro del colloquio, informa Palazzo Chigi, la presidenza italiana del G7 e la cooperazione in ambito migratorio. Con l?occasione, “si è complimentato per il ruolo di primo piano svolto dal Presidente del Consiglio per assicurare il successo del Consiglio Europeo straordinario appena concluso”.

