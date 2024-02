UE ritira la legge sui pesticidi. Salvini: “viva gli agricoltori, abbiamo vinto”

StrettoWeb

La Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato l’intenzione di ritirare la revisione del quadro UE sui pesticidi (SUR). Ursula Von der Leyen suggerirà quindi di ritirare la proposta della legge sulle limitazioni dei pesticidi entro il 2030. Il vicepremier e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo la decisione della Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen:

“Evviva gli agricoltori, i cui trattori stanno costringendo l’Europa a rimangiarsi le follie imposte dalle multinazionali e dalle sinistre”.

Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida:

“La Commissione UE recepisce le proposte dell’Italia. Bisogna limitare ulteriormente gli agrofarmaci solo quando si è in grado di proteggere le produzioni con metodi alternativi. Abbiamo contrastato, dal primo giorno, un approccio ideologico sul tema che avrebbe avuto un effetto devastante sulle produzioni e limitatissimo sull’ambiente”.

“È evidente e logico che eliminare medicine indispensabili per le piante, lasciandole preda di insetti o fitopatie, contrae decisamente la produzione se non la cancella. Se i consumi europei restano invariati, ci si deve approvvigionare, di conseguenza, da paesi terzi che non rispettano alcuna delle regole che imponiamo ai nostri agricoltori. Anzi producono utilizzando maggiori quantità di pesticidi. In questo modo l’effetto su aria e acqua del pianeta è esattamente l’opposto di quello dichiarato. L’Italia ha proposto di lavorare, ed è stata avanguardia in questo, sulle Tea per garantire piante più forti e resistenti che possano fare a meno di agrofarmaci. Le politiche pragmatiche del nostro Governo in Italia e in Europa stanno portando i primi frutti. Recuperare i disastri di anni di politiche irrispettose della produzione e del lavoro agricolo richiederà tempo. Ma la strada intrapresa è quella corretta”.

Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini:

“Il ritiro della proposta di regolamento sull’uso sostenibile dei fitofarmaci (SUR) annunciato oggi dalla presidente del Commissione europea Ursula von der Leyen salva il 30% delle produzioni alla base della dieta mediterranea, dal vino al pomodoro, messe a rischio dall’irrealistico obiettivo di dimezzare l’uso di agrofarmaci”.

“La decisione della Presidente della Commissione Europea è una risposta alla protesta degli agricoltori provenienti dal sud e dal nord dell’Unione Europea. Il provvedimento avrebbe avuto un impatto devastante sulla produzione agricola dell’Unione Europea e nazionale aprendo di fatto le porte all’importazione da paesi extra Ue che non rispettano le stesse norme sul piano ambientale, sanitario e del rispetto dei diritti dei lavoratori”.

