Ue: Meloni, ‘giocato ruolo chiave, sui migranti una svolta culturale’

Roma, 5 feb (Adnkronos) – “In questi mesi il governo ha giocato un ruolo chiave a Bruxelles, facendo sentire con autorevolezza la voce dell?Italia e contribuendo al dibattito sui grandi temi”. Lo dice Giorgia Meloni in una intervista al quotidiano giapponese Yomiuri Shinbun.

“Riguardo alle migrazioni, abbiamo presentato apertamente la nostra posizione su come gestire il fenomeno migratorio in modo ?globale?, privilegiando la dimensione esterna come modalità per limitare le partenze. Questo approccio è stato progressivamente condiviso dagli altri Stati membri e dalle istituzioni dell?UE, ed è stato approvato dal Consiglio europeo. Si è trattato di una vera e propria ?svolta culturale?, incentrata sulla necessità di creare partenariati globali con i Paesi di origine e di transito che riguardino non solo la migrazione ma soprattutto la creazione delle condizioni per prevenire in primo luogo le partenze”, sottolinea la premier.

Tra i passi avanti concreti più significativi che sono stati compiuti, vorrei citare il Memorandum d?intesa tra UE e Tunisia e i nuovi accordi che la Commissione Europea sta negoziando, in primis con l?Egitto, nonché le diverse iniziative dell?UE per contrastare il traffico dei migranti, come emerge dalla conferenza internazionale dello scorso novembre e dalle nuove proposte legislative dell?UE in materia. Mi riferisco anche ai nuovi importanti fondi per la dimensione interna ed esterna previsti dalla revisione del quadro finanziario pluriennale, adottata dal Consiglio europeo il 1° febbraio di quest’anno.

