Ue: Meloni, ‘destre guadagnano popolarità? Ogni nazione ha le sue dinamiche’

StrettoWeb

Roma, 5 feb (Adnkronos) – “Ogni nazione europea ha le proprie dinamiche politiche, che solo in parte possono essere attribuite a tendenze generali”. Lo dice Giorgia Meloni, in una intervista al quotidiano giapponese Yomiuri Shinbun, rispondendo a una domanda sul fatto che i partiti di destra come AfD in Germania, Rn in Francia e il Partito per la libertà in Olanda stanno guadagnando popolarità in Europa.

“Sono tuttavia convinta, e la mia azione politica si è sempre ispirata a questa convinzione, che i popoli del nostro continente vogliono un?Europa che sappia giocare un ruolo da protagonista sulla scena globale, senza tradire o prevaricare le identità nazionali -spiega Meloni-. Intendo continuare a lavorare per un?Europa che sia un colosso politico e non burocratico, cioè capace di raccogliere le sfide che richiedono l?unità tra le nazioni del continente, lasciando invece ai governi nazionali il compito di affrontare quelle politiche che possono essere attuate al meglio dalle istituzioni più vicine ai cittadini”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.