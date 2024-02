Ucraina: l’Australia introduce nuove sanzioni contro la Russia

StrettoWeb

Canberra, 24 feb. (Adnkronos) – Il governo australiano ha introdotto ulteriori restrizioni finanziarie contro la Russia e un divieto d’ingresso per 55 cittadini e 37 organizzazioni. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Penny Wong. La causa delle sanzioni è stata “la deportazione di bambini ucraini dalle regioni temporaneamente sotto il controllo russo”, attribuita da Canberra a Mosca.

L’elenco completo delle persone e delle aziende soggette a nuove restrizioni non è stato ancora indicato. “Abbiamo anche sanzionato obiettivi nei settori della difesa, dell’energia, dei media e dei minerali della Russia, nonché obiettivi coinvolti nelle reti di approvvigionamento russe in Bielorussia, Iran e Corea del Nord”, ha affermato il ministro.

L?elenco delle sanzioni australiane comprende oltre 1.100 individui e più di 300 aziende russe e bielorusse. Le autorità del paese hanno interrotto completamente le relazioni commerciali con la Russia, hanno congelato i beni delle persone nella lista nera e hanno proibito alle entità australiane di trattare con aziende colpite da sanzioni. Inoltre, è in vigore un divieto totale sulle esportazioni di beni e servizi destinati all?esplorazione e alla produzione di petrolio, gas e risorse minerarie in Russia.

