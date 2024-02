Ucraina: Kiev, ‘morto un uomo in raid russo, abbattuti 12 droni e 2 missili’

StrettoWeb

Kiev, 24 feb. (Adnkronos) – Un uomo è rimasto ucciso in un raid russo e almeno 12 droni sono stati abbattuti sugli oblast di Mykolaiv, Kirovohrad e Odessa. Lo hanno riferito le Forze di difesa meridionali di Kiev su Telegram, aggiungendo che le forze russe hanno preso di mira le oblast meridionali dell’Ucraina durante la notte con droni d’attacco Shahed-131/136 e hanno lanciato missili Kh-59 dal Mar d’Azov

Uno dei droni abbattuti si è schiantato contro un quartiere residenziale di Odessa, distruggendo parte dell’edificio e provocando un incendio. Uno degli appartamenti è stato completamente distrutto. Nell’attacco è rimasto ucciso un uomo, mentre i soccorritori sono riusciti a tirare fuori la moglie dalle macerie. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni. Altri due residenti dell’appartamento adiacente sono stati portati in ospedale con ustioni e altre ferite.

Le forze di difesa meridionali dell’Ucraina hanno riferito che i missili russi Kh-59 sono stati eliminati sull’oblast di Kirovohrad.

