Ucraina: Conte, ‘risoluzione Ue impegna Italia per 5 mld, M5S continuerà a battersi per pace’

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Oggi il Movimento 5 Stelle è stata l?unica forza politica italiana nel Parlamento europeo ad aver votato contro una risoluzione che prevede espressamente ?che l?obiettivo principale? per porre fine al conflitto russo-ucraino è che ?l?Ucraina vinca la guerra contro la Russia?, con un rilancio dell?assistenza militare e l?incremento di forniture militari di ogni tipo: missili a lungo raggio, sofisticate batterie di lancio, i più moderni aereo da combattimento, la più varia artiglieria. Si menziona anche l?impegno di ciascuno Stato membro europeo a ‘sostenere militarmente l?Ucraina con almeno lo 0,25% del loro Pil annuo’: l’Italia dovrebbe dunque destinare la folle cifra di 5 miliardi di euro all?anno per le forniture militari all?Ucraina. Insomma, per tutti i gruppi parlamentari sottoscrittori di questa risoluzione la strategia bellica e l’escalation militare sin qui perseguite sono l?unica strada, costi quel che costi”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S, Giuseppe Conte.

“Evidentemente – prosegue l’ex premier – due anni di guerra, morte, distruzione e “scommesse” sulla vittoria militare su Putin sono trascorsi invano. Si persegue sulla strada dell?allargamento del conflitto e dell?accettazione del rischio nucleare. Peraltro, i nostri governanti iniziano già a considerare – la questione l?ha posta esplicitamente Macron, e siamo in attesa che si pronunci anche Meloni – la possibilità dell?invio anche di uomini, che ormai sul fronte ucraino iniziano a scarseggiare. Del tutto secondaria, in questa risoluzione, diventano la strada del negoziato di pace e il percorso che contempla un impegno effettivo e autentico – politico e diplomatico – per porre fine alle ostilità e realizzare un orizzonte di sicurezza. L?unico cenno che vi compare rimette la decisione di questi percorsi alla esclusiva volontà di Zelensky. Continueremo a batterci per tutti coloro che in questo momento, pur non ascoltati, richiedono a gran voce pace e sicurezza”.

