Uccide la moglie a coltellate in strada e poi si costituisce

Una tragedia vera e propria ha scosso quest’oggi Fornaci di Barga, provincia di Lucca. Un uomo avrebbe infatti accoltellato e ucciso la propria moglie in strada. L’assassino, 56enne, si sarebbe poi costituito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli operatori sanitari, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

“Sgomento, rabbia, tristezza e incredulità per l’ennesimo femminicidio. Stavolta consumato sul nostro territorio, a Fornaci di Barga, nel tardo pomeriggio di oggi, davanti all’Hotel Gorizia”, le parole del Sindaco Caterina Campani. “Un’altra donna uccisa dall’ex marito. Ancora una volta, medesima tragedia, stessa dinamica. Noi continueremo a fare la nostra parte, con le associazioni, con le scuole, con i cittadini tutti, ogni giorno, e ancora e ancora. Ma certo questo impegno deve diventare comune, deve riguardare ogni giorno, tutti i giorni, tutti i livelli istituzionali e sociali del nostro paese, ci vuole un impegno fortissimo da parte del Governo, ci vuole un ulteriore cambio di passo perché tutto questo non è più accettabile. Morire così non è più accettabile. Essere uccise per mano di un uomo non è più tollerabile”, aggiunge.

Intervenuto anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. ”Sconcertato e furioso per il femminicidio di oggi a Barga. Condanniamo con fermezza questa violenza inaudita. Profonde condoglianze della Toscana alla famiglia della vittima. È imperativo combattere con tutte le forze ogni giorno la violenza sulle donne e assicurare giustizia”.

