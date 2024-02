Uccide un fratello e ne ferisce un altro, poi scappa

StrettoWeb

Una lite tra fratelli finita male. Un ragazzo di 19 anni di Gioia Sannitica, comune dell’Alto Casertano, ha ucciso un fratello e ne ha ferito un altro dopo una lite, poi è scappato, ma è stato rintracciato dai Carabinieri. Il giovane ha accoltellato e ammazzato il fratello 25enne e ha ferito gravemente l’altro 24enne.

Ricercato dai carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese e del Reparto Operativo di Caserta, è stato ritrovato nella notte e condotto in caserma, dove è stato interrogato e potrebbe essere fermato per omicidio e tentato omicidio. A contattare i Carabinieri è stato il fratello ferito, che al momento si trova in ospedale.

