StrettoWeb

Continuano a pervenire tantissime segnalazioni di truffe nei confronti degli anziani nel territorio di Reggio Calabria. Qualcuna è stata scovata dalle forze dell’ordine, tante altre non sono andate a buon fine. Anche per questo, in città, in queste settimane si sono tenuti vari incontri volti a sensibilizzare le persone sul tema. Intanto, alla nostra redazione, è pervenuta la testimonianza di un nostro assiduo lettore, un signore di Reggio Calabria, che questa mattina ha ricevuto una telefonata.

“A presentarsi è stato un presunto Maresciallo – ha detto il testimone alla nostra redazione – e mi ha chiesto se ero in casa, se c’era qualcuno più giovane, se ero sposato e se avevo figli. Quando ha sentito che non avevo figli, ha chiuso il telefono“, ha raccontato il signore reggino. “L’ho minacciato che avrei denunciato al 113, lo farò di persona”, ha aggiunto il testimone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.