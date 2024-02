Clamoroso sul treno: macchinista guida con una bambina in braccio | VIDEO

StrettoWeb

Una notizia ha fatto velocemente il giro di web e social. Riguarda un video di un macchinista delle Ferrovie del Gargano che guida il treno con una bambina in braccio. Il gruppo Ferrovie del Gargano ha diramato una nota in cui si fa presente che “l’azienda è già al lavoro per accertare le responsabilità. Il caso si è verificato – chiarisce la nota – su un treno in servizio sulla tratta Foggia-S.Severo-Peschici”.

Il volto del macchinista non è visibile, ma la scena è abbastanza eloquente, anche se “il comportamento non regolamentare dell’operatore non ha causato conseguenze”, riporta sempre la nota. Secondo indiscrezioni, non è escluso che qualche passeggero abbia chiesto al macchinista (si tratterebbe di un autista della provincia di Foggia con grande esperienza alle spalle da anni in servizio presso il gruppo) di poter tenere la bambina in braccio per scattare qualche foto e video, poi diffuso in rete dallo stesso autore. Il gruppo Ferrovie del Gargano sta anche cercando di risalire all’autore del video per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, considerato che la cabina in cui si trova il macchinista non è accessibile dall’esterno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.