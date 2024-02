Tredicenne cade dalla sedia a rotelle all’uscita della scuola e muore

StrettoWeb

Il pm della procura di Lecce Alberto Santacatterina ha disposto l’autopsia per fare luce sul decesso di un 13enne di Giurdignano, morto ieri all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era ricoverato dal 6 febbraio scorso dopo essere caduto all’uscita della scuola dalla sedia a rotelle su cui era costretto per una grave patologia. L’esame sarà eseguito dopodomani dal medico legale Alberto Tortorella. E’ stato aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti.

