Trattori: Faraone, ‘maggioranza innesta retromarcia su Lollo tax’

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “La maggioranza innesta la retromarcia sulla Lollo Tax, e torna alle esenzioni agricole volute dal governo Renzi. Un mese dopo averle cancellate, depositeranno un emendamento che preveda un criterio di progressivita’ partendo dai redditi agrari e domenicali che non eccedano l’importo di diecimila euro”. Così il capogruppo di Iv alla Camera, Davide Faraone.

“Giorgia Meloni quelle del governo Renzi ?solo per ricchi?, oggi scopriamo dalle parole del del ministro Ciriani, che in questo modo vengono esonerati il 94% degli imprenditori agricoli. Quindi avevano aumentato le tasse a tutti, solo perché non volevano destinare il provvedimento al 6% degli agricoltori? Per la Meloni quindi ora vanno bene le esenzioni? La loro retromarcia ha una sola spiegazione: sono il governo delle tasse e perdono la faccia perché hanno paura dei trattori, che hanno tentato di prendere in giro”.

