Una potenziale tragedia, per fortuna solo sfiorata, si è trasformata in una bellissima pagina e storia da raccontare. Il riferimento è a quanto accaduto ieri nel corso di San Marco Avenza-Castelnuovo Garfagnana, partita di Promozione toscana del girone A. A metà della ripresa, brutto scontro di gioco tra l’attaccante della San Marco Avenza Mario Verona ed il difensore e capitano del Castelnuovo Francesco Inglese.

Quest’ultimo ha la peggio e, per il duro colpo, cade improvvisamente a terra privo di sensi. Si capisce subito la gravità della situazione ma, prima ancora che potessero entrare in campo gli addetti sanitari, lo stesso Mario Verona – protagonista dello scontro – accorre in aiuto dell’avversario privo di sensi e gli pratica le manovre consigliate in situazioni del genere, ovvero posizionamento su un fianco ed estrazione della lingua per evitare il soffocamento.

Alla fine, per fortuna, la manovra ha funzionato, il calciatore ha ripreso i sensi ed è poi stato sostituito. L’avversario, eroe, gli ha salvato la vita e questo – entrambi – lo ricorderanno per sempre.

