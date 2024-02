StrettoWeb

Una tragedia si è verificata oggi in Sicilia, nello specifico a Campofelice di Roccella. Un uomo di 50 anni infatti è morto investito dal crollo del muro di un’abitazione in ristrutturazione che si trova in via Madonnina di Gibilmanna. La vittima era un operaio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, carabinieri e personale dell’Asp.

