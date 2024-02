Toni Capuozzo in visita al Comune di Messina

StrettoWeb

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha ricevuto questa mattina a Palazzo Zanca, a Messina, il noto giornalista e conduttore televisivo Toni Capuozzo, accompagnato dal generale Tafuri della Brigata Aosta e da altri componenti del Comando.

E’ stata l’occasione per discutere di società e di futuro, in linea con la programmazione complessiva che da qualche anno vede la città di Messina protagonista. Una piacevole conversazione, dalla quale è emerso che lo scrittore ha prestato il servizio militare presso il 24° Artiglieria e che si è conclusa con la consegna del Crest, in un clima di grande cordialità.

