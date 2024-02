StrettoWeb

Un clamoroso tonfo interno fa esultare l’Udinese e… l’Inter. La Juventus perde in casa allo Stadium per 0-1 contro i friulani nel posticipo di Serie A. Decide il match una rete di Giannetti al 25′, su calcio piazzato. Il risultato non cambia neanche nella ripresa e così la squadra torinese spiana la strada ai nerazzurri.

Dopo il rocambolesco successo di Roma per 2-4, infatti, Inzaghi rimane a +7 e ha una gara in meno. Un +10 potenziale che significa fuga Scudetto senza se e senza ma. La serata di oggi potrebbe essere la svolta in tal senso, mentre la Juve ora è tallonata dal Milan terzo, a -1.

