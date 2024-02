Si toglie il perizoma davanti alla Chiesa ed entra senza: “confesserò i miei peccati”

StrettoWeb

Il video è diventato virale, così come la notizia. A finire sulla lente dei riflettori, volontariamente, una influencer. Quest’ultima infatti ha pubblicato, sui propri profili social, un video che la ritrae davanti a una Chiesa, quella di Santa Lucia, frazione di Fonte Nuova, provincia di Roma. Lì la ragazza si è sfilata il perizoma, lo ha lasciato all’entrata della Chiesa ed è entrata senza. “Confesserò i miei peccati”, la scritta che ha accompagnato il video.

La Parrocchia se n’è accorta e ha sporto denuncia. Il Reverendo Don Massimo Marchetti così ha annunciato in una nota: “In riferimento al video che sta in queste ore circolando su alcuni Social realizzato all’ingresso della nostra Parrocchia, la Comunità Parrocchiale, nell’esprimere il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l’irrisorio riferimento al sacramento della Confessione, ha proceduto al deferimento dei fatti alla competente Autorità Giudiziaria. Duole non poco constatare che pur di acquisire visibilità mediatica, si confliggano le, seppur basilari, regole di rispetto dei luoghi e delle persone”.

Al Corriere di Rieti il Reverendo poi ha aggiunto: “non conosco il reato a cui la ragazza potrebbe essere sottoposta. Io ho denunciato il gesto, presentando una denuncia cautelativa nei confronti miei e della parrocchia, perché il titolo del video era ‘Confesserò i miei peccati’. Il gesto che la ragazza fa allude all’ingresso in chiesa senza l’intimo, non tenendo minimamente conto dei sacramenti“.

