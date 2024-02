Tiro con l’arco, Arcieri Club Lido protagonisti a Pordenone

StrettoWeb

Pordenone Fiere, nel fine settimana dal 15 al 18 febbraio 2024, ha ospitato il Campionato Italiano Indoor, riservato alla disciplina sportiva del tiro con l’arco. La società catanzarese Arcieri Club Lido, guidata dal Mister Poerio Piterà Edoardo, raggiunge ottimi risultati con un Titolo Italiano vinto ed un Argento individuale.

A segnare lo score più alto nella divisione olimpica classe juniores è Francesco Poerio Piterà che, dopo i due titoli italiani conquistati nella classe allievi nelle scorse edizioni, si aggiudica il titolo italiano 2024 e la relativa medaglia d’oro, che gli valgono il titolo di Campione Italiano Juniores. Altra medaglia importante è quella di Poerio Piterà Anastasia, che vince l’argento individuale nella divisione compound classe allieve. Quinto posto all’esordio sportivo in un campionato italiano va alla giovanissima Fabio Ludovica che segna il suo record personale ad appena sei mesi di attività sportiva reduce del progetto a scuola con l’arco.

La soddisfazione del tecnico Poerio Piterà Edoardo

Soddisfazione da parte del tecnico Poerio Piterà Edoardo per i risultati raggiunti: “i ragazzi si sono impegnati in questa stagione sportiva con costanza e determinazione, elementi essenziali per cercar di fare ottimi risultati. Il settore giovanile si è impegnato tanto, visto che avevamo anche qualificato ben tre squadre compound nel settore giovanile, ma per problemi tecnici, purtroppo non siamo riusciti a comporre le squadre. Abbiamo messo a punto insieme a chi ci sostiene come sponsor Gillo, Gas Pro, Disport, Arcosport, attrezzature al top che ci hanno permesso di raggiungere ottimi risultati. Ora si pensa già alla stagione all’aperto nella quale ci impegneremo come sempre al fine di dare il massimo anche nel targa e nell’ Hunter & Field”.

“Con il team Gas Pro (Christian Striuli) e Disport abbiamo sperimentato sul campo l’ottima tenuta delle nuove alette soft 1,75 per indoor, testandole sul campo, le quali ci hanno anche permesso di fare degli ottimi settaggi delle attrezzature, compound Elite e olimpico tutto in chiave Gillo, corredato dagli ottimi accessori di tiro Arcospot. I complimenti a tutto il team in trasferta sono pervenuti dal presidente di società Messina Giuseppe, che non ha potuto seguire i ragazzi fino a Pordenone per impegni già precedentemente presi, il quale ringrazia i giovani per la dedizione e l’impegno profuso durante tutta la stagione sportiva”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.