Un uomo milanese di 61 anni, Antonio P., è stato denunciato per occultamento di cadavere. La madre 93enne è morta lo scorso 6 febbraio, ma lui non lo ha comunicato a nessuno, lasciando la donna morta nel letto di casa in attesa di incassare la pensione, unico sostentamento dei due. Non aveva i soldi per pagare il funerale, “sul mio conto in banca ho soltanto 4 euro”.

Così l’uomo ha risposto ai Carabinieri – come riporta Repubblica – dopo che gli stessi si erano introdotti nell’appartamento di via Creta 21 in seguito alla segnalazione di “odore di cadavere”. Il corpo della donna, in avanzatissimo stato di decomposizione, era lì, nella camera da letto, dal giorno della morte. Aveva 93 anni, Maria Fontana Calò, pugliese di Francavilla Fontana. Con la sua pensione di reversibilità campavano lei e il figlio, che nella sua vita ha svolto sempre lavoretti saltuari, almeno fino a prima del Covid. Poi le richieste di aiuto e i soldi della madre di cui non poteva fare a meno.

Qualche settimana fa le condizioni di salute della madre si sono aggravate. “Mia madre – ha spiegato l’uomo alle forze dell’ordine – stava malissimo e io avevo chiamato un’ambulanza. Ma mentre ero al telefono mi sono reso conto che era ormai tutto inutile, e ho interrotto la comunicazione”. Da lì, poi, la confessione: “vi dico la verità, io sul mio conto in banca ho soltanto 4 euro, non potevo di certo organizzare un funerale in queste condizioni“. Ai vicini di casa (la puzza si sentiva per tutto il condominio) aveva raccontato che il frigo si era rotto, e che un sacco di formaggio stava andando a male.

