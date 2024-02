Terzo mandato: Orlando, ‘non offrire argomenti contro di noi’

StrettoWeb

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Condivido che si debba fare una discussione complessiva sull’aspetto istituzionale, incrociamola anche con le sfide che abbiamo di fronte. Stiamo attenti a non offrire argomenti che possono essere usati contro di noi nella campagna contro il premierato e contro l’autonomia differenziata”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando nel suo intervento nella direzione nazionale del Partito Democratico.

“Approfittiamone per fare una discussione complessiva sul bilancio pluridecennale della combinazione tra regionalismo, elezione diretta e maggioritario. Perché certo molte cose sono state fatte, la fiducia dei cittadini nei confronti di alcune istituzioni si è rafforzata, l’efficienza probabilmente anche ma se guardiamo alla spesa sanitaria o al dato della partecipazione al voto non possiamo parlare di un successo a tutto tondo”.

