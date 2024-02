Terzo mandato: Fedriga, ‘80% possibilità di trovare intesa, tutti governatori d’accordo’

StrettoWeb

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – ?Sono ottimista e dico che c’è l’80% di possibilità di raggiungere l’intesa per il terzo mandato”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del FVG e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Da Fdi fanno notare che Zaia non può essere eterno, ?non lo è nessuno, ma è importante ragionare sulla possibilità del terzo mandato perché permette ai cittadini di scegliere. All’interno di una coalizione è normale avere pareri diversi, poi si troverà una sintesi. Tutti i presidenti con cui ho parlato alla Conferenza delle Regioni ? ha spiegato Fedriga – sono favorevoli al terzo mandato, c’è una posizione unitaria”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.