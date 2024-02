Terziario,Corti (Sace): “In 2022 forte performance export servizi, +38,8%”

StrettoWeb

Roma, 14 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Dopo tanti anni si sta avendo una forte performance e infatti l’export italiano di servizi nel 2022 ha avuto una crescita notevole del 38,8% che gli ha permesso finalmente di superare finalmente il livello pre-pandemia. Se confrontiamo la performance italiana con quella dei peer europei vediamo però come sia sostanzialmente minore”. Lo ha detto Francesca Corti, economista Sace, in occasione della presentazione del report dell?osservatorio Terziario di Manageritalia, in collaborazione con l?ufficio studi di Sace

